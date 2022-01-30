Kahramankazan'da öğrenciler eğlenerek öğreniyor

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan Belediyesi tarafından hazırlanan program ile tiyatrodan sinemaya, okçuluk eğitiminden sanat kurslarına kadar birçok etkinliğe katılan öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Kahramankazan Belediyesi, öğrenciler için tatil boyunca birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı bir program hazırladı. Öğrenciler bu kapsamda tiyatro oyunları ile çocuk filmleri izliyor. Sinema gösterimine katılan öğrencilere ve ailelere mısır ikram ediliyor. Okçuluk sporu alanında da öğrencilere eğitimler veriliyor. Öğrenciler için Ankara'daki tarihi ve turistik mekanlara gezi programları düzenleniyor. Kahramankazan Belediyesi gençlik merkezleri ve mahalle kültür evlerinde kağıt katlama sanatı eğitimi, resim, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri ile akıl oyunları etkinliklerine de katılan öğrenciler için ayrıca belediyenin yüzme havuzunda yüzme kursları da gerçekleştiriliyor. Tatil boyunca sürecek birbirinden renkli etkinlikler sayesinde öğrenciler kaliteli vakit geçirerek, hem eğlenmiş hem de öğrenmiş olacak.

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak geleceğimizin teminatı olan çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Yarınlarımız olan yavrularımız için ne yapsak az. Onların daha kaliteli bir eğitim alması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda onlara hem bir karne hediyesi vermek, hem de yarıyıl tatillerini kaliteli şekilde değerlendirmelerini sağlamak için böyle bir program hazırladık. Tüm çocuklarımızı eğitim dönemi boyunca harcadıkları çaba için kutluyorum. Tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - ANKARA