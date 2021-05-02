Kahramankazan'da Millet Bahçesi ağustos ayında hizmete girecek
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Kahramankazan'da Millet Bahçesi ağustos ayında hizmete girecek

Kahramankazan'da Millet Bahçesi ağustos ayında hizmete girecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağustos ayında açılması planlanan Kahramankazan Millet Bahçesi'nde yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ağustos ayında açılması planlanan Kahramankazan Millet Bahçesi'nde yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil alanların yanı sıra birçok donatıyı da bünyesinde barındıracak Millet Bahçesi, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası olacak.

Kahramankazan Millet Bahçesi'nde TOKİ tarafından yürütülen yapım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 191 dönümlük alan üzerine kurulan Millet Bahçesi, tamamlandığında Kahramankazan'ın çehresini değiştirmekle kalmayıp Ankara'ya da önemli bir değer katacak. Yapım çalışmalarının ise ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor. Millet Bahçesi'nde spor kompleksleri, bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, Şehitler Yolu, Ata Sporları Merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de olacağı birçok unsur yer alacak.

"Kahramankazanın çehresini değiştirecek"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yapım çalışmalarını yerinde denetleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Millet Bahçesi'nin ağustos ayında hizmete girmesini hedeflediklerini belirten Oğuz, çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü söyledi. Oğuz, "Ankara kent merkezine yaklaşık yarım saat uzaklıkta olan Kahramankazan Millet Bahçemiz, şehrin gürültüsünden kurtularak, rahat bir nefes almak isteyenlerin de uğrak noktası olacak. Kahramankazan'ımızın çehresini değiştirecek olan Millet Bahçemize kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile tüm emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan'da Millet Bahçesi ağustos ayında hizmete girecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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