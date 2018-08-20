Kahramankazan'da Mezarlık Ziyaretleri Yapıldı

Kahramankazan'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretleri yapıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Asri Mezarlığı ziyaret eden Kahramankazanlılar, yitirdikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Gurur ve hüzün bir arada

Asri Mezarlıkta yer alan şehitlik de bayram dolayısıyla hem şehit yakınları hem de ilçe halkınca ziyaret edildi.

Kabir ziyareti yapanlar arasında yer alan Hakkari'de 2010 yılında şehit olan Piyade Komando Çavuş Yusuf Pazar'ın babası Yaşar Pazar, yaptığı açıklamada, şehit ailesi olarak hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını belirtti.

Tek tesellilerinin çocuklarının vatan için canının feda etmesi olduğunu belirten Pazar, "Bayrak için hayatını feda etmiş olması ve onu tanıyan tanımayan herkesin gelip mezarında dua etmesi. Bu bizim için gurur verici. Oğlumuzu şehit olduktan sonra artık bütün milletin evladı oldu." dedi.