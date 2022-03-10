Kahramankazan'da marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı - Haberler

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Kahramankazan'da marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
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Kahramankazan'da marketlerde

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim yapıldı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçedeki zincir ve büyük marketler başta olmak üzere gıda satışı yapan işletmeleri denetledi.

Ruhsat, fatura, etiket kontrolü de yapan ekipler, kanuna aykırı satış yapan işletmelere ceza kesti.

Denetimlere katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, rutin olarak yaptıkları denetimleri sıklaştırdıklarını, vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Oğuz, "Fırsatçılara ve stokçulara ilçemizde geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz. Fırsatçılara karşı vatandaşımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan, Zabıta, Ankara, Güncel, Haberler

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