Kahramankazan'da lise öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı - Haberler
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Kahramankazan'da lise öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Kahramankazan'da lise öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı

Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Şuheda Şahittir" programıyla 15 Temmuz şehitlerini andı.

Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Şuheda Şahittir" programıyla 15 Temmuz şehitlerini andı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, 15 Temmuz gazileri ve öğrenciler katıldı.

Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından öğrenciler şiirler okudu, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan video gösterimi yapıldı.

Katılımcıların program sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşadığı görüldü.

İl genelinde düzenlenen "Türk Gençliğinden Hainlere Fırça" konulu resim yarışmasında Ankara birincisi olan Ömer Aydın'ın plaketle ödüllendirildiği programın ardından okul bahçesinde aşure dağıtımı yapıldı.

Kahramankazan'da lise öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri
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