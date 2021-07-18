Kahramankazan'da kurbanlık timi göreve hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramankazan'da kurbanlık timi göreve hazır

Kahramankazan'da kurbanlık timi göreve hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kurdu.

Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kurdu. Bayram süresince görev yapacak olan tim, kaçan kurbanlıkları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.

Kahramankazan Belediyesi, sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanları yakalamak için özel bir ekip oluşturdu. Kurbanlık hayvanları kaçan vatandaşlara yardımcı olmak için oluşturulan özel ekipte veteriner hekim de yer alıyor. Özel ekip, bayram öncesinde yaptığı tatbikatlarla bayrama hazırlandı. Ellerindeki kement ve uyuşturucu iğne atan tüfeklerle kaçan kurbanlık hayvanları yakalayacak olan ekip, dört günlük bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek. Ekiplerin kullandığı bayıltıcı iğneler, hayvan sağlığına bir zarar vermeyerek kaçan kurbanlıkları sadece bayıltacak. Ekipler daha sonra kaçan kurbanlıkları sahiplerine teslim edecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, oluşturulan ekibin kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalayarak sahiplerine teslim edeceğini söyledi. Başkan Oğuz, "Uzman personel ve veteriner hekimin de yer aldığı bu ekibimiz, bayram boyunca kaçan hayvanları yakalama halatıyla ya da anestezi iğnesiyle, bayıltarak tekrar sahiplerine teslim edecek. Tüm İslam Alemi ve Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı'nın huzur, güven ve refah içerisinde geçmesini yüce Allah'tan temenni ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan'da kurbanlık timi göreve hazır
Kahramankazan'da kurbanlık timi göreve hazır
Kahramankazan'da kurbanlık timi göreve hazır
Kahramankazan'da kurbanlık timi göreve hazır
Kahramankazan'da kurbanlık timi göreve hazır
Kahramankazan'da kurbanlık timi göreve hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı! İşte rölef tekniği ve detayları
1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı! İşte rölef tekniği ve detayları
Sıcak havadan bunalan bebeğini tehlikeye aldırış etmeden böyle serinletti
Sıcak havadan bunalan bebeğini tehlikeye aldırış etmeden böyle serinletti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın
Spor Balotelli Mesut Özil Fatih Terim Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramankazan'da kurbanlık timi göreve hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 13:49:50. #1.16#

title