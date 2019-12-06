Kahramankazan'da KOSGEB Temsilciliği açıldı
Haberler » Güncel » Kahramankazan'da KOSGEB Temsilciliği açıldı - Haber

Kahramankazan'da KOSGEB Temsilciliği açıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 101. temsilciliğini Kahramankazan ilçesinde açtı.

06.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:02
Kahramankazan'da KOSGEB Temsilciliği açıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 101. temsilciliğini Kahramankazan ilçesinde açtı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt arasında imzalanan protokol kapsamında, Kahramankazan Belediyesi KOSGEB Temsilcilik Ofisi kuruldu.

KOSGEB'in Türkiye'deki 101'inci temsilciliği olan ofis sayesinde ilçedeki esnaf ve sanatkarlar işlemlerini başka ilçelere gitmeden yapabilecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler