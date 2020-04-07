Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri
Halk pazarı girişinde maske dağıtımı, ateş ölçülmesi Zabıtaların halk pazarını gezerek esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunması ANKARA - Kahramankazan'da halk pazarına alışveriş için gelen vatandaşlara maske dağıtılıyor, ateşleri ölçülerek pazara alınıyor.
07.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:23
Halk pazarı girişinde maske dağıtımı, ateş ölçülmesi
Zabıtaların halk pazarını gezerek esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunması ANKARA - Kahramankazan'da halk pazarına alışveriş için gelen vatandaşlara maske dağıtılıyor, ateşleri ölçülerek pazara alınıyor.
Kaynak: AA