Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, halk pazarına alışveriş için gelen vatandaşlara maske dağıtılıyor ve ateşleri ölçülerek pazara alınıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, halk pazarına alışveriş için gelen vatandaşlara maske dağıtılıyor ve ateşleri ölçülerek pazara alınıyor.

Tedbirler kapsamında, ilçede halk pazarının etrafı şerit ve bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışlar bir noktadan kontrollü olarak veriliyor.

Pazarın girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara maske dağıtılıyor, yaş sınırlaması için kimlik kontrolü yapılıyor, ateşleri ölçülüyor ve el dezenfeksiyonundan sonra vatandaşlar pazara alınıyor.

Temel gıda maddelerinin satışının yapıldığı pazarda esnaf ve vatandaşlara sürekli olarak kurallara uymaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Kaynak: AA