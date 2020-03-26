Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede dezenfekte çalışmaları ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik hizmetler devam ediyor.

Belediye binasının girişi, asansörleri, koridor ve hizmet alanlarına sosyal mesafenin korunmasına ilişkin uyarıcı çıkartmalar yapıştırıldı.

Uygulama tüm ilçede hayata geçirilecek.

Belediye ekipleri, ilçedeki tüm park ve bahçeleri tedbirler kapsamında kapattı. Parkların girişlerine, oyun alanlarına, bank ve oturma gruplarına şeritler çekildi. Parklardaki ücretsiz Wi-Fi hizmeti de durduruldu.

Kaynak: AA