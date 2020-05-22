Kahramankazan'da kaynağı belirsiz koku paniğe neden oldu
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Kahramankazan'da kaynağı belirsiz koku paniğe neden oldu

Kahramankazan ilçe merkezinde hissedilen koku vatandaşları tedirgin etti.

Kahramankazan'da kaynağı belirsiz koku paniğe neden oldu
22.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:10

Kahramankazan ilçe merkezinde hissedilen koku vatandaşları tedirgin etti.

Gece ilçeyi saran ve doğalgaz kokusuna benzeyen kokuyu hisseden vatandaşlar polis, zabıta ve Başkent Doğalgaz ekiplerini aradı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler ilçenin değişik noktalarında araştırma yaptı. İhbarın yoğunlaştığı belirli noktalarda ve binalarda gaz ölçüm cihazlarıyla doğalgaz kaçak kontrolü yapan ekipler, kokunun doğalgazdan kaynaklanmadığını belirledi.

Kokunun bir süre sonra dağılmasının ardından Başkent Doğalgaz ekipleri araçlarıyla ilçenin cadde ve sokaklarını gezerek "Kokunun doğalgazla ilgisi yoktur" şeklinde anons yaptı.

Kokunun hissedilmesinin ardından 187 Doğalgaz Acil hattına yaklaşık 600 kişinin ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Kokunun kanalizasyon şebekesinden kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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