Kahramankazan'da kavun ekimi başladı
Kavun ekimi yapılacak tarım arazileri Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması Kavun ekme makinesine kavun tohumlarının konulması Belediye Başkanı tarafından traktörle tarlanın bir kısmına kavun ekimi yapılması (Drone) ANKARA - Kahramankazan Belediyesi, son yıllarda rekolte ve kalitesinde...
12.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:19
Kavun ekimi yapılacak tarım arazileri
Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması
Kavun ekme makinesine kavun tohumlarının konulması
Belediye Başkanı tarafından traktörle tarlanın bir kısmına kavun ekimi yapılması (Drone) ANKARA - Kahramankazan Belediyesi, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova Kavunu'nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum ve ilaç desteğinde bulundu.
Kaynak: AA