Kahramankazan'da kavun ekimi başladı Kavun ekimi yapılacak tarım arazileri Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması Kavun ekme makinesine kavun tohumlarının konulması Belediye Başkanı tarafından traktörle tarlanın bir kısmına kavun ekimi yapılması (Drone) ANKARA - Kahramankazan Belediyesi, son yıllarda rekolte ve kalitesinde...

Kavun ekimi yapılacak tarım arazileri Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması Kavun ekme makinesine kavun tohumlarının konulması Belediye Başkanı tarafından traktörle tarlanın bir kısmına kavun ekimi yapılması (Drone) ANKARA - Kahramankazan Belediyesi, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova Kavunu'nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum ve ilaç desteğinde bulundu. Kaynak: AA