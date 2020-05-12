Kahramankazan'da kavun ekimi başladı
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Kahramankazan'da kavun ekimi başladı

Kahramankazan Belediyesi, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova Kavunu'nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum ve ilaç desteğinde bulundu.

Kahramankazan'da kavun ekimi başladı
12.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:16

Kahramankazan Belediyesi, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova Kavunu'nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum ve ilaç desteğinde bulundu.

Hibe desteğinden faydalanan çiftçiler, bin dekarlıklık alana kavun ekmeye başladı. İlk tohumu Belediye Başkanı Serhat Oğuz kendi kullandığı traktörle ekti.

Güvenç Mahallesi'ndeki bir tarlada gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, İlçe Tarım Müdürü Suat Yılmaz ve Belediye Meclis üyeleri ile çiftçiler katıldı.

Talepte bulunan 60 çiftçiye ücretsiz olarak 300 kilogram kavun tohumu ile 1 ton tarım ilacı düzenlenen törenle verildi. Belediye ayrıca, çiftçilerin hizmetinde kullanılmak üzere satın aldığı kavun ekim makinasını da İlçe Ziraat Odası'na hibe etti.

Çiftçilerle buluşturulan tohum ve ilaçlar ilçe genelinde belirlenen toplam bin dekarlık alanda ekilecek.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçenin önemli tarımsal gelir kaynaklarından kavunda yaşanan rekolte ve kalite düşüşünün önüne geçerek, pazarda yoğun şekilde yer bulması için çalıştıklarını söyledi.

Kahramankazan Belediyesi olarak çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Oğuz, "Yüzde 100 hibe oranıyla verdiğimiz kavun tohumu ve ilacımızın ardından ekeceğimiz bu kavunları inşallah hasat döneminde hep birlikte afiyetle yiyeceğiz. Bu desteği önümüzdeki yıllarda artırarak sürdüreceğiz. Meşhur kavunumuz tekrar Türkiye pazarındaki hak ettiği yere gelecek." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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