Kahramankazan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kahramankazan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

19.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:33
Kahramankazan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kahramankazan ilçesinde belediye ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kahramankazan ilçesinde belediye ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı, don ve buzlanmanın neden olduğu olumsuzlukları gidermek için ekipler çalışıyor.

Ekipler kepçe, greyder, kar küreme araçları ve tuzlama ekipmanlarıyla karla mücadele ediyor.

Ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırım ve merdivenleri de temizleyen ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de karşılıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekiplerinin, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle kapanan yollar açılırken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılıyor. Kaldırımlar, merdivenler, yaya yolları temizleniyor. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın karın eziyetini değil, keyfini çıkarmaları için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Hakan Arslan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramankazan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 11:36:31. #1.15#
title