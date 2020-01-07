Kahramankazan'da karla mücadele çalışmaları
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Kahramankazan'da karla mücadele çalışmaları

Kahramankazan'da belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

07.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:30
Kahramankazan'da karla mücadele çalışmaları

'da belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından esnaf dükkanlarının önünü temizlerken, çocuklar ise eğlenceli vakit geçiriyor.

Belediye ekipleri de özellikle ilçe merkezi ve merkeze uzak mahallelerde yolların kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekiplerinin vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcadığını vurgulayarak, "Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle kapanan yolları açılırken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılıyor. Çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyesinin ya da belediyemizin sorumluluğunda olan tüm noktalarda ayrım gözetmeksizin sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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