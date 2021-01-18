Son dakika haber: Kahramankazan'da kar kartpostallık manzara oluşturdu
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Son dakika haber: Kahramankazan'da kar kartpostallık manzara oluşturdu

18.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:48

Son dakika haberler... Kahramankazan'da, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntü oluştu.

Kahramankazan'da, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntü oluştu.

Beyaz örtüye bürünen ilçenin birçok noktası seyri doyumsuz manzara oluşturdu.

Karın keyfini çıkaran çocuklar bir yandan kartopu oynadı bir yandan da kardan adam yaptı.

Ulaşımda bir aksamanın yaşanmadığı ilçede belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son dakika haber: Kahramankazan'da kar kartpostallık manzara oluşturdu
Son dakika haber: Kahramankazan'da kar kartpostallık manzara oluşturdu
Son dakika haber: Kahramankazan'da kar kartpostallık manzara oluşturdu
Son dakika haber: Kahramankazan'da kar kartpostallık manzara oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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