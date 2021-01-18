Son dakika haber: Kahramankazan'da kar kartpostallık manzara oluşturdu

Kahramankazan'da, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntü oluştu.

Beyaz örtüye bürünen ilçenin birçok noktası seyri doyumsuz manzara oluşturdu.

Karın keyfini çıkaran çocuklar bir yandan kartopu oynadı bir yandan da kardan adam yaptı.

Ulaşımda bir aksamanın yaşanmadığı ilçede belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş