Kahramankazan'da kan bağışı kampanyası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramankazan'da kan bağışı kampanyası

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Kahramankazan'da kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Okulumun kanında hayat var" kampanyası kapsamında Kahramankazan Fatih Ortaokulu'nda 61 ünite kan bağışı yapıldı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Türk Kızılay ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Okulumun kanında hayat var" kampanyası kapsamında Kahramankazan Fatih Ortaokulu'nda 61 ünite kan bağışı yapıldı.

Ankara Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine vatandaşlar ve öğrenci velileri ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Tarık Sezer AA muhabirine yaptığı açıklamada velilerin kampanyaya gösterdiği ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hem velileri kan bağışı konusunda bilinçlendirerek onları buna teşvik etmek, hem de öğrencilerimiz arasında farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. Bağışta bulunmak için gelen yaklaşık 100 velimizden durumu kan vermeye elverişli 61'inin bağışları kabul edildi."

Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nda meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu

Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nda meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu

 Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşlarıyla toprağa verildi

Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşlarıyla toprağa verildi

 'Saadet zinciri' yöneticileri birbirlerini suçladı

'Saadet zinciri' yöneticileri birbirlerini suçladı

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title