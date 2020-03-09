Kahramankazan'da kadınlar için kültür turu
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Dünya Kadınlar Günü, Kahramankazan, Ankara, Güncel

Kahramankazan'da kadınlar için kültür turu

Kahramankazan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'nın tarihi ve kültürel mekanlarına yönelik gezi düzenledi.

09.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:20
Kahramankazan'da kadınlar için kültür turu

Kahramankazan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'nın tarihi ve kültürel mekanlarına yönelik gezi düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un eşi Nergiz Oğuz'un da katıldığı tur programı ile Kahramankazanlı kadınların başkentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiği bildirildi.

Açıklamada, Hacı Bayram Camisi ve Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Ankara Kalesi, Tacettin Dergahı, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Hamamönünü ve Ulucanlar Cezaevi Müzesini gezerek, bu anlamlı günde tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkma fırsatı yakalayan kadınların ayrıca, Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın'ın Kahramankazan Belediyesince aslına uygun olarak müzeye dönüştürülen müze evini de ziyaret ettiği, Satı Kadın'ın anıt mezarına karanfil bırakıp, dua ettikleri kaydedildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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