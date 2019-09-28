Kahramankazan'da iş kazası: 1 ölü

28.09.2019 14:54

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir iş yerinde temizlik yapan kadının, forklift ile tavan arasına sıkışması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Aydın Mahallesi'nde barbekü imal eden bir iş yerinin deposunda çıkan yangın sonrası ailesiyle temizlik yapan Saffet Küçükyılmaz (34) tavanı temizlemek için çıktığı forklift ile tavanın çatı demirleri arasına sıkıştı.

Boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralı kadın, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Küçükyılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Forklifti kullanan Mehmet G. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adileyey sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Forkliftte temizlik için Saffet Küçükyılmaz'la kız kardeşinin de bulunduğu ancak kız kardeşinin forklift ile tavan demirleri boşluğuna denk geldiği için kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Saffet Küçükyılmaz, Kahramankazan'ın Ciğir Mahallesinde toprağa verildi.

Kaynak: AA