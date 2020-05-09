Kahramankazan'da hayırsever iş kadınından belediyeye temizlik malzemesi bağışı

Kahramankazan Belediyesinin, ramazan ayı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecini yakından takip eden hayırsever iş kadını Deniz Ayhan, belediyeye 20 ton temizlik ürünü bağışladı.

Kahramankazan Belediyesinin, ramazan ayı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecini yakından takip eden hayırsever iş kadını Deniz Ayhan, belediyeye 20 ton temizlik ürünü bağışladı.

Kahramankazan'da temizlik ürünleri üreten bir firmanın sahibi olan Ayhan, belediyeye içerisinde 5'er litrelik 4 ayrı temizlik ürününün bulunduğu 800 koli temizlik ürünü bağışında bulundu. Ayhan'ın yaptığı bağış, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere belediye yetkililerince teslim alındı.

Türkiye'nin ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini anımsatan Ayhan, firma olarak kendilerinin de bu zor sürecin atlatılmasına katkı sağlamak için bu bağışta bulunduklarını belirterek, "Kahramankazan Belediyesinin bu süreçte yaptığı örnek yardım çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Serhat Oğuz'un bu konudaki hassas tavrını çok iyi biliyoruz. Biz de firma olarak bu örnek yardım çalışmalarına bir katkı sunmak istedik. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Bize bu fırsatı verdiği için başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da temizlik malzemelerini inceleyerek, bu anlamlı davranışı nedeniyle Ayhan'a teşekkür etti. Oğuz, "Üzerine titreyerek, büyük bir hassasiyet gözeterek yaptığımız yardım çalışmalarının yakından takip edilmesi bizim için onur verici bir durum. Bu çalışmaların hayırseverler ve ilgili kişilerce takdir edilmesi ise bizim için ayrı bir övünç kaynağı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA