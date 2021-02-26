Son dakika haberleri! Kahramankazan'da hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak caminin temeli atıldı

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Son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bir hayırsever tarafından annesinin adına yaptırılacak olan caminin temeli atıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bir hayırsever tarafından annesinin adına yaptırılacak olan caminin temeli atıldı.

Fatih Mahallesinde yapılacak Cahide Onat Camisi temel atma törenine, Kaymakam Engin Aksakal, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan ve camiyi yaptıran hayırsever iş insanı Ertuğrul Onat katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve kurban kesildi.

Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan, yaptığı konuşmada, "Bugün güzel ilçemiz Kahramankazan'ımızın bir köşesine daha bu mührü vurmak için toplanmış bulunuyoruz. Camimiz ve kursumuz ile birlikte diğer donatılar da bittiğinde, bu alan modern bir külliye halini alacaktır." ifadesini kullandı.

İnşa edilecek cami hakkında bilgiler veren İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır da 865 metrekare kapalı alana sahip caminin, tek minareli ve Selçuklu mimarisi tarzında inşa edileceğini söyledi.

Camide 1000 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini belirten Çakır, "Arsa üzerinde Kahramankazan Hafızlık Eğitim Merkezi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 150 kişilik zemin ve 4 kattan oluşan hafızlık Kur'an kursumuzun proje çalışmaları devam etmekte olup, İnşallah en kısa zamanda onun da temelini atmış olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş