Kahramankazan'da halk eğitim kursları ilgi görüyor
Kahramankazan Halk Eğitim Merkezince bu yıl açılan 110 kursta 2 bin 154 kursiyere eğitim veriliyor.
Kahramankazan Halk Eğitim Merkezince bu yıl açılan 110 kursta 2 bin 154 kursiyere eğitim veriliyor.
Arı yetiştiriciliğinden sosyal medya kullanımına, sürü yönetiminden çocuk gelişimine kadar birçok farklı dalda açılan kurslar ilgi görüyor.
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu'nun ilk dersini de Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler verdi.
Kursiyerler trafik kurallarını Kahveciler'den dinleme fırsatı bulurken, merak ettiklerini de sorma imkanı yakaladı.