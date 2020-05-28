Kahramankazan'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
28.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:04
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dursun E'nin kullandığı 06 JSP 96 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Kahramankazan kara yolunun Güvenç Mahallesi mevkisindeki kavşakta Zeki U'nun kullandığı 06 HD 7157 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak refüje devrildi.
Kazada sürücüler ile Rukiye U. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA