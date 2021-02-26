Kahramankazan'da gıda deposunda yangın
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Kahramankazan'da gıda deposunda yangın

26.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:10

Kahramankazan Sanayi Bölgesi Gıda deposunda yangın İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ANKARA - Kahramankazan Sanayi Bölgesi olan Saray Mahallesi'nde bir gıda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kahramankazan Sanayi Bölgesi

Gıda deposunda yangın

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ANKARA - Kahramankazan Sanayi Bölgesi olan Saray Mahallesi'nde bir gıda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kahramankazan'da gıda deposunda yangın
Kahramankazan'da gıda deposunda yangın
Kahramankazan'da gıda deposunda yangın
Kahramankazan'da gıda deposunda yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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