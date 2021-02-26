Kahramankazan'da gıda deposunda yangın

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Kahramankazan Sanayi Bölgesi Gıda deposunda yangın İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ANKARA - Kahramankazan Sanayi Bölgesi olan Saray Mahallesi'nde bir gıda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.