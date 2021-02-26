Kahramankazan'da gıda deposunda yangın
26.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:10
Kahramankazan Sanayi Bölgesi Gıda deposunda yangın İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ANKARA - Kahramankazan Sanayi Bölgesi olan Saray Mahallesi'nde bir gıda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kahramankazan Sanayi Bölgesi
Gıda deposunda yangın
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ANKARA - Kahramankazan Sanayi Bölgesi olan Saray Mahallesi'nde bir gıda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş