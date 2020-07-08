Kahramankazan'da feci trafik kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı
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Kahramankazan'da feci trafik kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tali yoldan otoyola çıkan otomobili TIR biçti.

Kahramankazan'da feci trafik kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı
08.07.2020 04:22 | Son Güncelleme: 08.07.2020 04:46

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tali yoldan otoyola çıkan otomobili TIR biçti. Kazada otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Ciğil Köyü kavşağında Ankara Bolu yolu üzerinde meydana geldi. Şükrü Polat Avşar (36) kontrolündeki 06 E 9990 plakalı otomobil Köy yolundan otoyola çıkarken Mehmet Ö.'nün idaresindeki Ankara'dan İstanbul'a bisküvi götüren 01 AAJ 136 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle ıslak ve eğimli zeminde TIR tarafından 25 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Avşar ve yolcu Şahin Gültekin (36) olay yerinde hayatını kaybederken diğer yolcu Ünal Can C. ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Ünal Can C. Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobilin içerisinden çıkarılarak Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü 240 promil alkollü

Öte yandan alkol kontrolü yapılan otomobil sürücüsü Afşar'ın 240 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TIR sürücüsü Mehmet Ö. ise polis tarafından gözaltına alınırken karakolda verdiği ilk ifadesinde otomobilin karşısına bir anda çıktığını söylediği öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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