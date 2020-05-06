Kahramankazan'da fabrika yangını

Kahramankazan Saray Mahallesi'nde tiner imalatı yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramankazan Saray Mahallesi'nde tiner imalatı yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Ekipler, içeride olduğu tahmin edilen 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA