Kahramankazan'da evlerinden çıkamayan 65 yaş üstüne ücretsiz yemek Ankara'da Kahramankazan Belediyesi koronavirüs salgınına karşı evlerinden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı bulunanlar ile ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek ikram ediyor.

Ankara'da Kahramankazan Belediyesi koronavirüs salgınına karşı evlerinden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı bulunanlar ile ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek ikram ediyor.

Kahramankazan Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile evlerinden çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşlarla görüşüyor, talep ve önerilerini dinliyor.

Ayrıca belediyenin yemekhanesinde hijyenik ortamda hazırlanan sıcak yemekler, belediye ekiplerince gelen talep doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin de evlerine ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ücretsiz sıcak yemek hizmetini, ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşlar için düzenli olarak sürdürdüklerini belirterek, bu hizmeti koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar için de başlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA