Kahramankazan'da evleri yanan ailelere belediyeden yardım
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Kahramankazan'da evleri yanan ailelere belediyeden yardım

17.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:00
Kahramankazan'da evleri yanan ailelere belediyeden yardım

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen ailelerin yardımına belediye ekipleri koştu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen ailelerin yardımına belediye ekipleri koştu. Ailelere tadilat ve eşya yardımında bulunuldu.

İlçede 2 hafta arayla 2 ayrı evde çıkan yangında evleri zarar gören ve kullanılamaz hale gelen Serhat Doğan ve Harun Demircioğlu'na ait evlerin tadilatı belediye tarafından gerçekleştirildi.

Evlerde incelemelerde bulunan belediye görevlileri ailelerle görüşerek ihtiyaçlarını belirledi. Ailelere beyaz eşya ve mobilya yardımında bulundu. Evlerin bakım, onarım ve boyası yapılarak, zarar gören su ve elektrik tesisatı yenilendi. İs ve dumandan kirlenen 5 katlı her iki apartmanın da iç temizliği belediye tarafından yapıldı.

Yangında evi zarar gören Serhat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının hemen ardından belediye ekiplerinin evde incelemelerde bulunduğunu ve kendisine ihtiyaç duyduğu yardımları yapacaklarını söylediklerini belirterek, "Sağolsunlar belediye çalışanları geldi evimin tadilatını yaptılar. Evim yandı ama bu zor günümde yalnız olmadığımı anladım. Belediye Başkanımız Serhat Oğuz'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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