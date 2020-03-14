Kahramankazan'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
14.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:40
Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak koronavirüse karşı çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.
Halk sağlığının önemine işaret eden Oğuz, "Yaptığımız tüm çalışmalarda insan sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu konuda çok hassasız. Vatandaşlarımızı salgın ve bulaşıcı hastalık riskine karşı korumak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA