Kahramankazan'da çevreci müteahhitler ödüllendirildi

04.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:00

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, binalarda dış estetiğe önem veren ve çevre düzenlemesini iyi yapan müteahhitler, belediye tarafından ödüllendirildi.

Belediye Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 5 kişilik Çevre ve Şehircilik Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, modern mimari görüntüsüne sahip, kullanılan renkler, malzeme kalitesi ve mimari bütünlüğe sahip ilk 3 bina ödüle layık görüldü.

Binaların mimar ve müteahhitlerine, Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısında teşekkür belgesi verildi.

Dereceye giren müteahhitler, ödüllerini Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Belediye Meclisi üyelerinin elinden aldı.

Kaynak: AA