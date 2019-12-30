Kahramankazan'da "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" anısında halter şampiyonası düzenlendi

30.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:15

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Naim Süleymanoğlu anısına halter şampiyonası düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası'na 100 sporcu katıldı.

Belediye Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ve 2 gün süren şampiyonanın açılış törenine, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Naim Süleymaoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymaoğlu, Olimpiyat Şampiyonu Nurcan Taylan, halter dünya şampiyonu Bünyamin Sudaş ve sporcular katıldı.

Kızlar ve erkekler olmak üzere farklı yaş ve kilolarda rakipleriyle yarışan sporculara, arkadaşları da tezahüratlarıyla destek oldu. Halteri kaldıramayan sporcuları ise hocaları teselli etti.

Hafta sonu 2 gün süren şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyaları de törenle verildi.

Konuşmaların ardından şampiyonaya katılan takımların temsilcilerine plaket takdim edildi.

Naim Süleymaoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu filminin vizyona girmesiyle birlikte gençlerin haltere ilgisinde bir artış gözlediklerini belirtti.

Ağabeyi adına organize edilen belediyeler arası ilk Türkiye şampiyonasından dolayı gurur duyduğunu dile getiren Süleymanoğlu, "Buradaki Naim Süleymanoğlu Turnuvasında minik çocukların ağırlıklı olması ve abilerinin peşlerinden gitmesi bizler için gurur verici bir şey." dedi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da açıklamasında 80'li yıllarda büyük bir gurur yaşatan Naim Süleymanoğlu'nun hatırasını diri tutmak adına bu şampiyonayı düzenlediklerini belirterek, "İnşallah bu salonlardan da nice Naim Süleymanoğulları çıkacaktır. Kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Bu turnuvanın belediyeler arasında düzenlenen ilk halter şampiyonası olduğunu ifade eden Oğuz, Kahramankazan olarak bu şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını, bu şampiyonayı gelecek yıllarda da düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA