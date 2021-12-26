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Kahramankazan'da bocce heyecanı

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Türkiye 1. Bocce Ligi 1. etap müsabakaları, 24-26 Aralık arasında Kahramankazan'da yapıldı.

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KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Türkiye 1. Bocce Ligi 1. etap müsabakaları, 24-26 Aralık arasında Kahramankazan'da yapıldı.

Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda yapılan müsabakalarda ligde yer alan 16 takım, yaklaşık 100 sporcu ile mücadele etti.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu (TBBDF) 2021 yılı faaliyet programında yer alan müsabakalar, TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun'un ilk topu atmasıyla başladı.

Müsabakalar tek devreli lig sistemine göre oynandı. Müsabakalar 12 sayı üzerinden 50 dakika olarak sınırlandırıldı.

1. lig etaplarının da tamamlanmasının ardından puanlara göre sıralama yapılacak. Ligin son 4 sırasındaki takımlar ise 2. lige düşmüş olacak.

Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 yılının kendileri için önemli önemli olduğunu belirterek, "Çünkü 2022 yılında boccenin 3 disiplininde uluslararası faaliyetler salgın önce dönemdeki yoğunluğuna kavuşmakla beraber aynı zamanda 3 tane önemli çok önemli uluslararası organizasyon yapılacak." dedi.

Kahramankazan'da bocce heyecanı

Kahramankazan'da bocce heyecanı

Kahramankazan'da bocce heyecanı

Kahramankazan'da bocce heyecanı

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AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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