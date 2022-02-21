Kahramankazan'da başarılı halterciler ödüllendirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramankazan'da başarılı halterciler ödüllendirildi

AA, Nuğman Göktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramankazan'da başarılı halterciler ödüllendirildi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, başarılı haltercileri ödüllendirdi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, başarılı haltercileri ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Oğuz, Belediyespor Kulübünün başarılı haltercilerini makamında kabul etti.

Ziyarette Oğuz, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Ankara'yı ve ülkeyi başarıyla temsil eden haltercileri tebrik ederek, çeşitli ödüller verdi.

Başkan Oğuz, sporculara bundan sonraki turnuvalarda da başarılar diledi.

Ziyarette genç halterciler Berat Ergün, Emre Bakır, Mustafa Erdoğan, Cihan Yılmaz, Tuğçe Boynueğri, Emre Öztürk ve Onur Özkan Akkuş yer aldı.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title