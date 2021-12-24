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Kahramankazan'da Atatürk koşusu

Kahramankazan'da Atatürk koşusu
AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı anısına Kahramankazan'da liseler arası koşu müsabakası düzenlendi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı anısına Kahramankazan'da liseler arası koşu müsabakası düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı'ndan start alan 35 erkek öğrenci, Ankara Bulvarı boyunca 1500 metre koşarak yarışı Kaymakamlık binası önünde tamamladı. Yarışa katılan 30 kız öğrenci ise 1000 metrelik koşuya belediye önünden başlayarak Kaymakamlık önüne geldi.

Koşuyu erkeklerde Şehit Ali Anar Anadolu Lisesinden Mertcan Kaylesiz, kızlarda ise Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesinden Yağmur Arslan kazandı.

Yarışmaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Yaldır da katıldı.

Kahramankazan'da Atatürk koşusu

Kahramankazan'da Atatürk koşusu

Kahramankazan'da Atatürk koşusu

Kahramankazan'da Atatürk koşusu

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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