Kahramankazan'da ara tatildeki öğrenciler için etkinlik düzenlendi - Haberler
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Kahramankazan'da ara tatildeki öğrenciler için etkinlik düzenlendi

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Kahramankazan'da ara tatildeki öğrenciler için etkinlik düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, ara tatilde olan öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, ara tatilde olan öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Müzesi Salonu'nda, palyaço, kukla gösterisi, Hacivat- Karagöz, tiyatro, yarışmalar ve canlı müzik dinletisi yapılıyor.

Gruplar halinde salona gelen öğrenciler, tatil boyunca hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Program sonunda öğrencilere patlamış mısır ikram ediliyor.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak geleceğin teminatı olan öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Yarınlarımız olan yavrularımız için ne yapsak azdır. Onların daha kaliteli bir eğitim alması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda onlara küçük de olsa bir hediye vermek, aynı zamanda ara tatillerini kaliteli şekilde değerlendirmelerini sağlamak için böyle bir program hazırladık. Program kapsamında çocuklarımız hem eğlendi, hem öğrendi hem de yeni dünyalar keşfetti. Tüm çocuklarımıza, gençlerimize ve öğretmen meslektaşlarıma eğitim öğretim yılı boyunca başarılar diliyorum." diye konuştu.

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AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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