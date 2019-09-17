Kahramankazan'da Ahilik Haftası kutlandı

17.09.2019 14:56

Ahilik Haftası, Kahramankazan'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milli Egemenlik Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte yılın Ahisi seçilen ikisi kadın 5 esnafa plaket verildi.

Mesleğe yeni başlayan bir esnafa da Ahilik Kuşağı törenle bağlandı.

Salı pazarı esnafı ziyaret edildi, Ahilik duası yapıldı.

Daha sonra Kaymakam Engin Aksakal, TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Esnaf Odası Başkanı Ali Günhız, pazar yerinde kurulan stantta esnafa ve halka pilav ikram etti.

Milletvekili Yeğin, AA muhabirine, "Ahilik kültürünün gelişmesi için esnafımızla bir istişare yapma imkanı bulduk. Esnafımızın ve halkımızın üzerine düşen görevler konusundaki düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. Esnafımız ve halkımıza pilav dağıtarak Ahilik kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunduk." dedi.

Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Günhız da "Bu yılki kutlama programımız dolu dolu geçti. Ahilik kültürünün yaşatılması için bu haftayı bundan sonraki yıllarda da kutlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA