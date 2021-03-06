Kahramankazan'da 37 mahalleye kırsal mahalle statüsü verildi
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Kahramankazan'da 37 mahalleye kırsal mahalle statüsü verildi

06.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:00
Kahramankazan'da 37 mahalleye kırsal mahalle statüsü verildi

Büyükşehir Yasasındaki değişiklikle daha önce mahalleye dönüştürülen köy ve beldelere yeniden kırsal mahalle statüsü verilmesine yönelik düzenlemenin ardından Kahramankazan Belediyesi de 37 mahalleyi bu statüye aldı.

Büyükşehir Yasasındaki değişiklikle daha önce mahalleye dönüştürülen köy ve beldelere yeniden kırsal mahalle statüsü verilmesine yönelik düzenlemenin ardından Kahramankazan Belediyesi de 37 mahalleyi bu statüye aldı. Karar, Kahramankazan Belediye Meclisinin bu ayki toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yasa doğrultusunda alınan karar için, "Belediye gelirlerimizde önemli kayba yol açacak olmasına rağmen, vatandaşımız için bu kararı aldık." dedi.

Serhat Oğuz, meclis toplantısında yaptığı konuşmada şu açıklamada bulundu:

"Yasa, ilçe sınırları içerisinde kırsal mahalle belirleme yetkisini ilçe belediye meclislerine verdi. Biz de 7 merkez mahalle ve imarı yapılan 4 mahalle hariç diğer 37 mahallemize kırsal mahalle statüsü verilmesi için başkanlık yazımızı bu ayki ilçe meclisine taşıdık. Meclis üyelerimizin oy birliği ile kararı aldık. Karar öncesi yaptığım açıklamada da belirttim. Bu kararla kendi gelirlerimizi azaltmış oluyoruz ama vatandaşımızın lehine olacağı için biz, bu gelirlerden vazgeçerek vatandaşımızın lehine bir karar almış olduk. Bununla ilgili özellikle sosyal medyada herkes farklı şeyler söylüyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi de muhtarlara 'böyle bir şey düşünüyorsanız başvurun' diye bir form göndermiş. Bu nedenle büyükşehir yapıyormuş gibi bir algı oluşmuş. Oysa bu yasa, bu konudaki değişikliği yapma yetkisini öncelikli olarak ilçe belediyesine veriyor. Biz de yetkimizi kullandık. Şimdi kararı büyükşehir meclisine gönderdik ve 3 ay içinde de onaylanacak. Kahramankazanımıza hayırlı olsun."

Yeni düzenlemeyle kırsal mahalle statüsü kazanan yerleşim birimlerinde, mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler, emlak vergisinden muaf olacak. Düzenleme, vatandaşlara vergi muafiyeti, suda indirim gibi avantajlar sağlayacak. Kırsal mahallelerde bina, inşaat ve imarla ilgili harçlar alınmayacak. İçme ve kullanma suyu için alınacak ücret de en düşük tarifenin iş yerleri için yüzde 50'sini, konutlar için yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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