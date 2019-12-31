Kahramankazan'da 348 çift dünya evine girdi
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Kahramankazan'da 348 çift dünya evine girdi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2019'da 348 çiftin evlendiği bildirildi.

31.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:50
Kahramankazan'da 348 çift dünya evine girdi

'nın ilçesinde 2019'da 348 çiftin evlendiği bildirildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, çiftleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadıklarını aktardı.

Kıydığı nikahlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "üç çocuk" tavsiyesini çiftlere hatırlattığını vurgulayan Oğuz, "Çiftlerimize özellikle de damatlarımıza, kadına karşı şiddete dur demelerini, bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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