Kahramankazan'da 30 ton soğan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
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Kahramankazan'da 30 ton soğan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

07.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:44
Kahramankazan'da 30 ton soğan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki çiftçilerin elinde kalan soğanları satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki çiftçilerin elinde kalan soğanları satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bu kapsamda 30 ton soğan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, bir diğer yandan da çiftçilere ekonomik destek sağlanmış oldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da çiftçilere her zaman destek olduklarını söyleyen Başkan Oğuz, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin de 365 gün yanlarında olduklarını ifade etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Oğuz, "Geçtiğimiz günlerde çiftçilerimizden ellerinde kalan patatesleri satın almıştık. Şimdi de yine çiftçilerimizin mağdur olmaması için soğanlarını satın aldık. Böylece tabiri caizse bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem çiftçimizi mağduriyetten kurtarmış hem de ihtiyaç sahiplerimize bir nebze de olsa yardım etmiş oluyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan'da 30 ton soğan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
Kahramankazan'da 30 ton soğan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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