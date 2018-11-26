Kahramankazan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Kahramankazan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'ndeki program, Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlandı.

Şehit öğretmenler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, öğretmenlerini salona girişlerinde çikolata ve kırmızı karanfillerle karşıladı.

Öğretmen sevgisinin konu alındığı şiirler ve şarkılar seslendirildi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler törenle yemin etti. Öğretmen konulu sokak röportajlarından oluşan video ise ilgiyle izlendi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına konuşan Ayşe Yılmaz, öğretmenliğin bir meslek olmanın ötesinde bir yaşam tarzı, topluma yön veren bir sanatçı, bir model olduğunu, öğretmenin mutluluğunun öğrencisinin başarısı, mutsuzluğunun ise öğrencisinin üzüntüsü olduğunu ifade etti.

Programda ayrıca Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen kültürel ve sportif yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.

Öğretmenler Günü kutlaması sahnede toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa Kaymakam Engin Aksakal, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya, Belediye Başkan Vekili Murat Erdal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.