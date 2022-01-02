Kahramankazan'da 2021 yılında 396 yeni işletmeye ruhsat - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramankazan'da 2021 yılında 396 yeni işletmeye ruhsat

Kahramankazan'da 2021 yılında 396 yeni işletmeye ruhsat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramankazan Belediyesi, 2021 yılında ilçede açılan 396 yeni işletmeye ruhsat verdi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan Belediyesi, 2021 yılında ilçede açılan 396 yeni işletmeye ruhsat verdi.

Kahramankazan, 2021 yılında da iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda 2021'de başvuruda bulunan 396 yeni işletmeye ruhsat verdi. Yaklaşık 58 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da 396 işletmeye yeni ruhsat verilmesi yeni istihdam alanları sağlarken, ekonomiye de canlılık getirdi. İlçede ticari faaliyette bulunmak isteyen yeni işletmeler arasında hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri de bulunuyor.

"İstihdam sağlayan başımızın tacıdır"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak her zaman girişimci ve yatırımcılara ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, tüm girişimcilerimiz başımızın tacıdır. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kahramankazan'da 2021 yılında 396 yeni işletmeye ruhsat

Kahramankazan'da 2021 yılında 396 yeni işletmeye ruhsat

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kasım 2021'de 1196 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kasım 2021'de 1196 yatırım teşvik belgesi verdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title