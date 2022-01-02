Kahramankazan'da 2021 yılında 396 yeni işletmeye ruhsat

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan Belediyesi, 2021 yılında ilçede açılan 396 yeni işletmeye ruhsat verdi.

Kahramankazan, 2021 yılında da iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda 2021'de başvuruda bulunan 396 yeni işletmeye ruhsat verdi. Yaklaşık 58 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da 396 işletmeye yeni ruhsat verilmesi yeni istihdam alanları sağlarken, ekonomiye de canlılık getirdi. İlçede ticari faaliyette bulunmak isteyen yeni işletmeler arasında hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri de bulunuyor.

"İstihdam sağlayan başımızın tacıdır"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak her zaman girişimci ve yatırımcılara ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, tüm girişimcilerimiz başımızın tacıdır. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA