Kahramankazan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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Kahramankazan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kahramankazan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda öğrenciler şiirler okudu.

İlçedeki okullar arasında düzenlenen "19 Mayıs ve Gençlik" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Yaldır'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi.

Kahramankazan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kahramankazan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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