Kahramankazan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler
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Kahramankazan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Kahramankazan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Çelenk sunma töreni ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gaziler adına Kıbrıs gazisi Özcan Altunel ve Hava Piyade Üsteğmen Uğur Tekcan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende öğrenciler de günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Gazi Altunel, konuşmasında, gazilerin Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının ve fedakarlığının yaşayan destanları olduğunu belirterek, "Şehit ve gazi vatanımızı savunmak için destanı yazan kahramanların adıdır. Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz adlarını tarihe altın harflerle yazdırdı. Şehitler nurlu, gaziler onurlu askerdir. Vatan onlara minnettardır." dedi.

Kahramankazan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kahramankazan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kahramankazan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kahramankazan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri
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