Kahramankazan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı" düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Mehteran gösterisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması Kahramankazan 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Ünal'ın konuşması Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un...