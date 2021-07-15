Kahramankazan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramankazan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı" düzenlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Mehteran gösterisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması Kahramankazan 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Ünal'ın konuşması Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

Mehteran gösterisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Ünal'ın konuşması

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın konuşması

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Kahramankazan'da düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı"na katıldı. (1)

Kahramankazan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı' düzenlendi
Kahramankazan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı' düzenlendi
Kahramankazan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı' düzenlendi
Kahramankazan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz özel gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz özel gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Serra Arıtürk Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Erol Bulut Alper Yılmaz Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramankazan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı" düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 23:11:08. #1.14#

title