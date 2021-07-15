Kahramankazan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı" düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Mehteran gösterisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması Kahramankazan 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Ünal'ın konuşması Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı
Mehteran gösterisi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması
Kahramankazan 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Ünal'ın konuşması
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın konuşması
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Kahramankazan'da düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı"na katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı