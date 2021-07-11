Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenecek
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Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenecek

Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı direnişin sembol yerlerinden biri olan Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlenecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı direnişin sembol yerlerinden biri olan Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlenecek.

Belediyeden alınan bilgiye göre, ilçede 4 gün sürecek programlar için hazırlıklar tamamlandı.

Şehit ailelerini ziyaret ile başlayacak programlar kapsamında mevlit okutulacak, satranç turnuvası yapılacak, Türkiye Bisiklet Şampiyonası gerçekleştirilecek, şehitlik ziyaret edilecek.

15 Temmuz akşamı yapılacak program "Milli birlik ve demokrasi yürüyüşü" ile başlayacak. Akşam namazı sonrası Ulu Cami avlusunda toplanan vatandaşlar kortej halinde Sancak Caddesi istikametinden Kent Meydanına kadar yürüyecek.

Kent Meydanında mehter takımının sahne alması ile başlayacak etkinliklerde İstiklal Marşı okunacak, saygı duruşunda bulunulacak, Kur'an-ı Kerim okunacak, konuşmalar yapılacak.

Konser ve sohbet programları ile devam edecek program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve camilerden sala okunmasıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenecek - Haberler
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