Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü FETÖ terör örgütü tarafından girişilen darbe teşebbüsüne karşı direnişin sembol yerlerinden birisi olan Kahramankazan'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

FETÖ terör örgütü tarafından girişilen darbe teşebbüsüne karşı direnişin sembol yerlerinden birisi olan Kahramankazan'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kaynak: AA