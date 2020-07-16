Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
FETÖ terör örgütü tarafından girişilen darbe teşebbüsüne karşı direnişin sembol yerlerinden birisi olan Kahramankazan'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
16.07.2020 01:09 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:17
FETÖ terör örgütü tarafından girişilen darbe teşebbüsüne karşı direnişin sembol yerlerinden birisi olan Kahramankazan'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kaynak: AA