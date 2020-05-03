Kahramankazan'da 100 gram metamfetamin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramankazan'da 100 gram metamfetamin ele geçirildi

Kahramankazan'da 100 gram metamfetamin ele geçirildi
03.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:06

Kahramankazan'da 100 gram metamfetamin ele geçirildi, Azeri uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Kahramankazan'da 100 gram metamfetamin ele geçirildi, Azeri uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Ediniline bilgiye göre, Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temini ve satışı yaptığı belirlenen Azeri uyruklu 1'i kadın 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada, yaklaşık 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yapılan incelmede, koronavirüs nedeniyle şehirler arası seyahatlerin izne tabi olmasından dolayı zanlıların, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu maddeyi getirebilmek amacıyla dedeleri ölmüş gibi sahte "cenaze izin belgesi" düzenledikleri ve bu belgeyle seyahat ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A ve F.M adliyeye sevk edilirken, zanlılara tedbirlere uymadıkları icin 6 bin lira idari para cezası da uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haberler
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs...
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Pınar Altuğ Demet Özdemir
Spor Neymar Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Kadın Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Kahramankazan'da 100 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 15:29:16. #1.14#
title