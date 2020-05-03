Kahramankazan'da 100 gram metamfetamin ele geçirildi

Kahramankazan'da 100 gram metamfetamin ele geçirildi, Azeri uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Kahramankazan'da 100 gram metamfetamin ele geçirildi, Azeri uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Ediniline bilgiye göre, Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temini ve satışı yaptığı belirlenen Azeri uyruklu 1'i kadın 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada, yaklaşık 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yapılan incelmede, koronavirüs nedeniyle şehirler arası seyahatlerin izne tabi olmasından dolayı zanlıların, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu maddeyi getirebilmek amacıyla dedeleri ölmüş gibi sahte "cenaze izin belgesi" düzenledikleri ve bu belgeyle seyahat ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A ve F.M adliyeye sevk edilirken, zanlılara tedbirlere uymadıkları icin 6 bin lira idari para cezası da uygulandı.

Kaynak: AA