Kahramankazan'da 1,5 Milyon TL'lik Hint Keneviri Operasyonu

ANKARA'nın Kahramankazan İlçesinde piyasa değeri 1,5 milyon lira olduğu tahmin edilen Hint keneviri polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu ele geçirildi. Aydın Mahallesi, Ovaçayı üzerinde bulunan bir ada üzerinde yetiştirilen ve hasada hazır Hint keneviri, polisler tarafından sökülerek imha edilmek üzere emniyete götürüldü.



Kahramankazan, Aydın Mahallesi Ovaçayı üzerinde sazlık ve yabani ağaçlarla çevrili doğal bir ada üzerinde Hint keneviri üretildiği ihbarını alan Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, düzenledikleri operasyonla hasada yakın 700'ün üzerinde Hint keneviri ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu öğrenilen 700 kök Hint keneviri, ekipler tarafından sökülerek imha edilmek üzere emniyete götürüldü. Tarlada inceleme yapan ekipler, bulunan malzemeler üzerinde parmak izi aradı, ancak bir sonuca ulaşamadı. Emniyetin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. EKİPLER, ADAYA İŞ MAKİNESİ İLE ULAŞABİLDİ



Gelen ihbar üzerine bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 5 gün boyunca pusuya yatıp, zehir tacirlerine ulaşmaya çalıştı. Ancak gelen ve giden olmayınca, operasyon için düğmeye basıldı. Yüksek ağaçlar ve sazlıklarla çevrili adanın içini dışarıdan görüp, adaya ulaşmanın mümkün olmadığı gözlendi. Bataklık, sazlık, dikenli ot, yüksek ve sık ağaçlarla çevrili adanın iç kısımlarında bulunan ağaçlar ve yabani otların zehir tacirleri tarafından kesilerek tarlaya çevirdiği belirlendi. İş makinası yardımıyla adaya ulaşan ekipler, Hint kenevirinin ekili olduğu bölgeye ulaşmakta da bir hayli zorlandı.



HAVADAN İNCELEME



Bölgeye ulaşımın zor olmasından dolayı tarama yapmak için drone denilen hava aracı kiralayan polis ekipleri, adanın devamında başka bir bölgenin daha aynı şekilde temizlenerek Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Köylülerin de yardımıyla hasada hazır Hint kenevirleri sökülerek imha edilmek üzere emniyete götürüldü. Ekipler, bölgede ayrıca çalılıkların altına saklanmış küçük bir sulama motoru ve gübre, çapa aletleri ile küçük bir bidonda benzin ele geçirdi. Zehir tacirlerinin, olgunlaşmış olan Hint kenevirlerini de kurutmaya bıraktığı tespit edildi.



Aydın Mahallesi Muhtarı Ahmet Özkan, 47 yıldır bu bölgede yaşayan bir kişi olarak buralarda böyle alanların olduğunu bilmediğini söyledi. Özkan, "Buralara girmek mümkün değil. Çocukluğumuzda balık tutmaya gelirdik buralara, ancak köylülerimiz dahi bu küçük adalara geçtiğini, buralarda böyle alanların olabileceğini düşündüklerini sanmıyorum. Bölgenin yakınlarında geçtiğimiz yıllarda da yapılan bir operasyonla zehir tacirleri tarafından Hint keneviri ekildiği tespit edilmiş bir kişi gözaltına alınmıştı" dedi. - Kahramankazanankara