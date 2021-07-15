Kahramankazan Belediyesinden 'Şehitlere Saygı Korteji'

Kahramankazan Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Şehitlere Saygı Korteji' düzenledi.

Kahramankazan Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Şehitlere Saygı Korteji' düzenledi.

Kahramankazan'da bir araya gelen motosiklet tutkunları teslim aldıkları Türk Bayrağı'nı, 15 Temmuz gecesi 51 özel polisin şehit olduğu Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'nı götürdü.

Ankaralı motosiklet tutkunları 'Kahramankazan'dan Gölbaşı'na Saygı Korteji' etkinliği için Kahramankazan'da bir araya geldi. Etkinlik kapsamında Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öpüp alnına koyduğu Türk Bayrağı'nı Gölbaşı'na götürmek üzere motosiklet ekibinin liderine teslim etti. Başkan Oğuz daha sonra Gölbaşı'na gidecek yaklaşık 100 motosikletliyi buradan uğurladı. Motosikletliler emanet aldıkları Türk Bayrağı'nı, 15 Temmuz gecesi 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı'ndaki polis Özel Harekat Başkanlığı'na götürmek üzere yola çıktı. Motosikletlilerin kortej halinde gittikleri yolun ardından Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'nı vardı. Ekip lideri Kahramankazan'dan getirdiği bayrağı o burada yetkililere teslim etti.

Başkan Oğuz, bu anlamlı etkinliğe katılan tüm motosiklet tutkunlarına teşekkür ederek, "15 Temmuz'un sembol ilçesi Kahramankazan'ımızdan yine o gece ağır kayıplar veren bir diğer kahraman ilçemiz Gölbaşı'na bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı şanlı al bayrağımızı gönderiyoruz. Darbeci hainler şunu iyi bilmelidir ki Türkiye geçilemez" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı