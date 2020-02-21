Kahramankazan Belediyesinden okullara spor malzemesi desteği
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Kahramankazan Belediyesinden okullara spor malzemesi desteği

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki okullara spor malzemesi yardımı yaptı.

21.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:30
Kahramankazan Belediyesinden okullara spor malzemesi desteği

Belediyesi, ilçedeki okullara spor malzemesi yardımı yaptı.

Kahramankazan Belediyesi Salonunda düzenlenen törende, okullara spor malzemeleri teslim edildi.

Belediye Başkan , burada yaptığı konuşmada, sportif faaliyetlere daha çok öğrencinin katılmasını amaçladıklarını belirterek, "Kahramankazanımızın geleceğindeki sporcularına, küçük de olsa bir katkı sağlıyoruz. Sizlerin hem eğitim hayatı, hem sosyal hayatı, hem spor hayatı Kahramankazan Belediyesi olarak bizi çok ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

Törene, ilçe protokolü, öğrenciler, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kahramankazan Belediyesinden okullara spor malzemesi desteği
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